150 Jahre: Das Landtmann feiert

Wie feiert man nun den großen Geburtstag? "Zum Jubiläum unseres Kaffeehauses wollen wir unsere Gäste hochleben lassen. Deswegen gibt es am Sonntag, den 1. Oktober, dem Geburtstag des Café Landtmann und internationalen Tag des Kaffees, einige Schmankerl für unsere Gäste, die an diesem Tag unserem geschichtsträchtigen Haus einen Besuch abstatten wollen. Ich empfehle zu reservieren“, verrät Querfeld. Außerdem wird die altbekannte Straßenbahnhaltestelle neben dem Landtmann "Rathausplatz, Burgtheater" rund um den Geburtstag an die Festivitäten zu einem kleinen Kaffeehaus umgewandelt.

Auch werden im Jubiläums-Buch "Café Landtmann – Wo Wien zuhause ist" (Brandstätter Verlag), Einblicke in die Geschichte des Landtmanns, viele Anekdoten und Rezepte aus der hauseigenen Küche bereit gehalten.