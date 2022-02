Letzter "Poffertjes Day" am Freitag

Besonders der Poffertjes Day hat sich großer Beliebtheit erfreut. Für alle, die sie noch nicht kennen: Poffertjes sind niederländische Mini-Pfannkuchen, die es bei "Echt Lekker" in verschiedene Variationen to go gibt.

Wer sie noch nicht probiert hat, hat am kommenden Freitag, dem 25. Februar, die vorerst letzte Gelegenheit dazu: Es wird der finale Poffertjes Day in der Josefstadt.

Zusatz-Tipp: Am Sonntag (27.02.) und Montag (28.02.) wartet zudem einen Ausverkauf bei "Echt Lekker", bei dem es auf alle Produkte (außer die Macarons) 30 Prozent Rabatt gibt. Bleibt aber zu hoffen, dass der holländische Food-Hotspot bald einen neuen Standort finden wird!

Adresse: Josefstädter Straße 75-77, 1080 Wien