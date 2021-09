European Street Food Festival

Last but not least noch ein besonderer Kulinarik-Tipp im September: Das European Street Food Festival ist 2021 endlich wieder auf großer Österreich Tour. Die BesucherInnen erwarten hunderte Köstlichkeiten aus aller Welt, dutzende Aussteller, Foodtrucks und Köche. Hier bleibt garantiert niemand hungrig!

Wo und Wann? 25. September, Wiener Stadthalle.