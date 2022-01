Köstlichkeiten aus Frankreich im schicken Ambiente mit Loungefeeling: So könnte man das Midi wohl beschreiben. Das Hauptlokal befindet sich am Hohen Markt, das zweite ist in der Wipplingerstraße. Beide sehr zu empfehlen!

Hoher Markt 5, 1010 Wien & Wipplingerstraße 30, 1010 Wien

01 8904564 & 01 3058183