"Döner macht schöner!" heißt es gerne in Wien. Kein Wunder, in der Bundeshauptstadt gibt es schließlich unzählige Adressen für den beliebten Fastfood-Snack aus der Türkei. Für gewöhnlich wird dafür Lamm- oder Hammelfleisch verwendet, es gibt auch Varianten mit Geflügel, Rind und Kalb.

Aber: Es muss nicht immer fleischig sein! Das beweist zumindest die neue Gaia Kitchen, die im Herbst in der Praterstraße eröffnet hat. Hier werden Döner und Co. nämlich mit vegetarischen und veganen Zutaten zubereitet. Eine kulinarische Neuheit in Wien, die nicht von ungefähr für Aufsehen sorgt.