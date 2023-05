Vegetarische und vegane Restaurant-Tipps in Wien

Modern Veggie Kitchen mitten im Herzen von Wien: Nachdem der Hauptsitz am Schottenring dauerhaft geschlossen hat, kann man sich ab sofort am Naschmarkt niederlassen. Das Besondere an Yamm! ist, dass hier vegane Speisen mit Bio-Qualität angeboten werden, die als Mittagsmenü, dem variierendem Tagesteller oder a-la-carte gewählt werden können. Zudem setzt das Lokal auf Nachhaltigkeit, indem mit Unternehmen wie Unverschwendet oder App To Good Go zusammengearbeitet wird.

Stand 285-289/A7 LInke Wienzeile/Naschmarkt, 1060 Wien