"Hemma" bedeutet auf Schwedisch soviel wie "Zuhause" – und genau nach diesem Grundgedanken richtet sich das Konzept der noch recht jungen Hemma Bar & Restaurant im 1. Bezirk. Für all jene, die kulinarischen Ausflüge in die Schwedische Küche auch abseits von IKEA-Kantinen wagen wollen, ist das gemütlich-schicke Lokal in der Innenstadt durchaus eine Anlaufstelle.

Das Hemma bietet sich wöchentlich ändernde Mittagsmenüs als Lunch – bestehend aus Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise – sowie eine feine Auswahl für den Abend, bei der das Skandinavische immer mitmischt. Im hinteren Teil des Lokals befindet sich das Restaurant zum "Fine Dining", wo die skandinavische Küche mit der modernen fusioniert. Fisch-Kreationen finden ebenso ihren Weg auf die Speisekarte wie Spezialitäten (Elchfleisch!) oder vegan/vegetarische Optionen.