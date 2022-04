Der 13. Bezirk ist zwar für viele touristische Highlights bekannt, aber nicht unbedingt als Anlaufstelle für hippe Restaurants. Wobei, der Schein trügt vielleicht ein bisschen. Denn neben Traditionslokalen wie Plachutta, Café Dommayer und Co. gibt es in "Beverly Hietzing" mittlerweile eine feine Auswahl an neuen Kulinarik-Adressen, die es sich zu entdecken lohnt.

Eine davon hat erst kürzlich eröffnet: Jin's Ramen, gleich zwischen Erste Bank und Amtshaus in der Eduard-Klein-Gasse.