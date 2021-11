Nachhaltige Box "Greta" in der Krazy Kitchen

Nicht nur geschmacklich, auch mit einem nachhaltigen Take-Away-Konzept macht die Krazy Kitchen auf sich aufmerksam. Das Lokal verwendet von jeher nur Papp-Behälter. Wer auch hier mehr Nachhaltigkeit zeigen und weniger Müll produzieren will, kann sich das Essen in die "Greta"-Box einpacken lassen. Die hauseigene Tupperware-Box (natürlich bekannt nach Klimaaktivistin Greta Thunberg) kann auf Wunsch in der Krazy Kitchen-App dazubestellt werden für einen Pfand von 5,- Euro.