Manche Menschen sind am glücklichsten, wenn sie einfach eine große Portion ihrer Lieblingsspeise bekommen – kein Teilen und keine Variation. Andere wiederum bricht der Schweiß aus, wenn sie sich in einem Restaurant auf nur ein, zwei Gerichte festlegen müssen. Letztere sind hier genau richtig! Denn in folgenden Dim-Sum-Lokalen kann man sich nicht nur quer durch die Speisekarte kosten, ohne das Börserl und Bauchi zu sprengen. Hier wird auch das Teilen mit FreundInnen zum Spaß. Einfach alle Teller in die Mitte und los geht die Schlemmerei!