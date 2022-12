Kuscheln statt heizen: Café Landtmann setzt auf Bademäntel

Über den Dächern von New York City bietet man sie seit Jahren an, jetzt kann man auch im Wiener Traditionskaffeehaus Landtmann rote Bademäntel beim Besuch des Schanigartens ausborgen: Unter dem Motto "Wien, zieh' dich warm an!" hat Cafetier Berndt Querfeld am Mittwoch zum Fototermin gegenüber dem Christkindlmarkt am Rathausplatz geladen. In all seinen Betrieben wird der Frottier-Überwurf ab sofort angeboten.