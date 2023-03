Umzug innerhalb des Donauzentrum

Der bestehende “alte” Le Burger wurde aufgelassen und durch eine neue 400m² große Location mit Terrasse ersetzt. Optische Elemente wie Schaukeln und Designermöbel im Industrial-Chic sollen dem Lokal eine gemütliche Atmosphäre verleihen. Und jene, die nicht nur gern ihr Essen auf Social Media posten, können sich selbst bei den sogenannten Insta-Spots in Szene setzen.

Neben den bekannten Burgerunikaten, die man ohne Aufpreis aus vielen Zutaten zusammenstellen kann, finden sich auch Steaks auf der Speisekarte.

Aber auch an Vegetarier und Veganer wurde gedacht, mit einer Auswahl an pflanzlichen Burgern. So gibt es Patties aus Zucchini oder Falafel als Alternative zur Fleischeslust. Eine Kaffee- & Cocktail-Bar rundet das kulinarische Angebot im Donauzentrum ab.