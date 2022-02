Was gibt es Besseres, als neue kulinarische Geheimtipps in der Stadt zu entdecken? Wobei, so geheim wird diese Adresse wohl nicht lange bleiben: In der Burggasse 19 wird demnächst das brandneue "Lolo und Lola" eröffnen. Die Wiener Foodies können sich dort auf philippinisch-österreichische Fusionsküche freuen, "modern interpretiert und mit heimischen Produkten zubereitet", wie es heißt.