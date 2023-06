events.at-Fazit: Wem das nötige Kleingeld für einen England-Urlaub fehlt, wird in der Mabel's No90 Bar mit Essen und Drinks einen würdigen Trost in Wien finden. Das Lokal punktet mit einer gemütlichen Bar-Atmosphäre inklusive britischem Touch. Perfekt auch für einen gemütlichen Abend in der Gruppe, wobei man dann vorher reservieren sollte.

