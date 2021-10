Sei dein eigener Host!

Ein Abend in der Makery läuft folgendermaßen ab: Aus 30 Gerichten kann man sich das eigene Traum-Menü zusammenstellen. An einem Kochplatz erfährt man per Video das genau Rezept und enthält Anweisungen zur Zubereitung. Der Clou: Schnippeln, Raspeln & Hacken ist nicht nötig, da schon alle Lebensmittel küchenfertig zubereitet sind. Somit kann man wirklich tief in die Star-KöchInnen-Fantasie abtauchen und muss nur noch die Finishing Touches verleihen.

Die Speisenauswahl rangiert zwischen gutbürgerlich, international und kreativ. Hier ein kleiner Spoiler: “Panierte und gebackene Essiggurken mit Cheddar-Keksen”, “Aubergie au Vin”, “Veganer Samtkäsekuchen” oder “Gegrillte Entenleber mit wintergewürzten gebackenen Birnen” stehen ebenfalls zur Auswahl.