Schlechtwetter ist übrigens die perfekte Zeit, um endlich mal Besorgungen zu machen. Nein, nicht in den Einkaufsstraßen. In den diversen Shopping Centern der Stadt gibt es meistens alles, was man für einen angenehmen Tagesablauf braucht: Geschäfte, Food Corner und ein Kino. Etwa in The Mall, im Donauzentrum, im Auhofcenter, den beiden Shopping Cities ... und und und.