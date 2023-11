Denkt man an die Küche Mexikos, kommen wohl automatisch Burritos, Tacos und Co. in den Sinn. Doch wann wart ihr in Wien das letzte Mal mexikanisch essen? Und in welchen Restaurants schmeckt es tatsächlich authentisch?

Wir zeigen euch, wo das geht. "¡Que aproveche!", guten Appetit!