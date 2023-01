Molekulare Cocktails gehören zu den besonderen und aktuell auch beliebtesten Trends in der Barszene. Was natürlich auch vor Wien nicht Halt macht. Die Rede ist von einer speziellen Art von Drinks, die durch eine strukturelle Veränderung einzelner Bestandteile und Zutaten ein völlig neues, ungewohntes Geschmackserlebnis bringen sollen (auch visuell!).

Hier bekommt das Ganze aber einen nochmal "magischeren" Twist: Mit der "Neundreiviertel" Bar eröffnete am 1. Dezember 2022 die erste molekulare High-End-Cocktailbar in der Bundeshauptstadt. Und ja, der Name kommt nicht von ungefähr. Harry Potter-Fans, you know it! ...