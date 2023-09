Lebendige Drinks

Auch wird jeder Drink ausführlich auf der Karte beschrieben. Nicht nur im Geschmack, sondern auch in der Persönlichkeit:

So soll der Drink "Nina", der aus Tequila, Tomarillo, Tamarind, Limette und Agave besteht, ein "lautes" und "süßes Australien zugleich" geschmacklich erläutern, sowie eine imaginäre Person namens Nina, eine Barista, "die Beste von hier bis nach Sidney". Damit, und mit einer Song-Empfehlung darunter auf der Karte, soll man also einen Drink mit Charakter erleben.

Mit dem "Ammar" wiederum, bestehend aus Vodka, Otto Raki, Wermut, Falnerum, Sumach und Peychaud Bitter's, soll man sich jemanden vorstellen, der mit seinem "80's Dad-Look" an eine Mafia-Figur wie in der US-amerikanischen Serie "Die Sopranos" erinnert. Angeblich findet man ihn jeden Freitag in der Bar, wie er an seinen Drinks nippt - zusammen mit dem Song "All Night Long" von Lionel Richie - so zumindest der Hinweis auf der Getränke-Karte. Ein Drink also mit fruchtiger und gleichzeitig würziger Mischung, der wahrscheinlich nicht ohne Grund von der Bar so beschrieben und mit diesem Song assoziiert wird. Und wer weiß, vielleicht entdeckt man dann wirklich an einem Freitag eine solche Gestalt in der Bar ...