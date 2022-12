Hier handelt es sich um eine Neueröffnung in Liesing von niemand geringerem als Gaetano Brancato, der in Meidling die oben erwähnte Pummarò Pizzeria aufgebaut hat. Dementsprechend kann man von hoher Qualität bei den Zutaten, aber ebenso bei der Zubereitung der Pizzen ausgehen. Auch hier wird nach dem Originalrezept aus Neapel gebacken: Der Teig reift 48 Stunden lang und wird dann nur 90 Sekunden in einem brandheißen Ofen gebacken.

Geßlgasse 10, 1230 Wien