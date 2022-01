Alles außer langweilig: Die "Augenweide"

Die Speisekarte ist ebenso ungewöhnlich, denn so einen Mix bekommt man nicht überall: Das Lokal vereint nämlich Steak, Pasta, Sushi unter einem Dach. Für das besondere Konzept wurden unterschiedliche Küchenmeister an Board geholt. Ziel ist es, Genuss mit internationalem Touch mitten in Wien zu bieten. "So genießen Sie das Flair eines Sushi des Blue Marlin Beach Clubs Ibiza oder Pastakreationen, die unseren Küchenchef in Spanien, England oder in der weiten Welt der Kreuzfahrtschiffe inspiriert haben," heißt es verheißungsvoll.

Und auch Fans von Dry-Aged-Steaks oder Pastakreationen kommen hier auf ihre Kosten.