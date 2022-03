Wirkung der aktuellen Geschehnisse

Nach schwierigen Corona-Jahren, die der Gastronomie schwer zugesetzt haben, konnte das Team rund um Dominik Holter, Veranstalter der Restaurantwoche, nicht vorhersagen, wie die Gäste auf das Event 2022 reagieren würden. Zu diesen Bedenken haben sich mittlerweile die Geschehnisse in der Ukraine gesellt, die ebenso die Freude trüben können.

Man sehe an der Zahl der Stornierungen, dass durch ein schlechtes Gewissen herrsche, heißt es in einer aktuellen Presseaussendung. Jedoch habe man an dem Ansturm auf die Tickets in der Reservierungswoche gemerkt, dass trotz allen Widrigkeiten viel Interesse an kulinarischen Events besteht.