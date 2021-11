Dass sich die neue Bar in Österreichs größtem Hotel Hilton ausgerechnet Selleny's nennt, ist kein Zufall, sondern bezogen auf Wiens schönsten Stadtgarten, den einst der britische Landschaftsmaler und –planer Joseph Selleny entworfen hat. Als Hommage an den weitgereisten Künstler verbindet die neue Bar mit akzentuierenden Jugendstil-Elementen Wiener Charme und internationale Weltoffenheit. So sollen hier künftig Einheimische aber auch Reisende zur Ruhe kommen und sich an wienerisch-inspirierten Spezialitäten erfreuen.