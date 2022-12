Was ist die "Suppe mit Sinn"?

Das Motto der "Suppe mit Sinn" ist aktueller denn je: "Warme Suppe in kalten Zeiten". Aktuell steigt der Bedarf, was Testimonial Konstanze Breitebner wütend macht. "Es ist beschämend, das in einem so reichen Land wie Österreich 1,5 Millionen Menschen als armutsgefährdet gelten", so die Schauspielerin. Sie verwies auf die "soziale Kälte" und sicherte weitere Unterstützung zu. Es sei "eine Schande, dass die Aktion überhaupt nötig ist".

Aktuell beteiligen sich bundesweit 231 Lokale, mehr als 500.000 "Suppen mit Sinn" wurden insgesamt bereits ausgeben. Die krisengeschüttelte Gastronomie will weiterhin ihren Beitrag leisten, wie Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe in der Wirtschaftskammer Wien, erläuterte.

Das Prinzip ist einfach: Lokale aller Art widmen eine Suppe auf ihrer Speisekarte der Tafel. Von jeder Portion geht ein Euro als Spende an die Tafel im jeweiligen Bundesland. Hier kann damit für bis zu zehn Menschen in Armut eine Mahlzeit bereitgestellt werden.

Bedarf an Hilfsaktionen gestiegen

Geschäftsführerin Alexandra Gruber bedankte sich bei allen Beteiligten und verwies darauf, dass die Initiative auch der Bewusstseinsbildung dient: Hinter der Not stecken individuelle Schicksale, gerade jetzt verschärfe sich die Brisanz. Einerseits steige der Bedarf aufgrund von Inflation und Teuerung, anderseits sinke das Volumen an Warenspenden.

Im Rahmen des Medientermins wurde die "Suppe des Jahres" gekürt: ein orientalisch gewürztes Linsengericht, kreiert von Schülern der Wiener Gastgewerbefachschule. Die Tafeln retten genusstaugliche Nahrung vor der Vernichtung und versorgen damit Armutsbetroffene. Gaststätten können im Rahmen der "Suppe mit Sinn" ohne viel logistischen Aufwand effizient und sinnvoll zu helfen, so die Hilfsorganisation. 2021 wurden 746.100 Kilogramm Lebensmittel vor dem Müll gerettet.