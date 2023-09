Ausgezeichnete Bar

Der gebürtige Chinese kam mit 14 Jahren nach Wien, wo er zunächst mit 17 in einem chinesischen Restaurant jobbte. Dort kam er auch mit dem Cocktail-Business in Berührung und träume schon bald von seiner eigenen Bar. Nach einer eigenen Barkeeper-Ausbildung gelang es ihm, die Idee einer Cocktailbar umzusetzen, in der Kan Zuo auch seine Experimentierfreude ausleben konnte.

So sind all die ungewöhnlichen Kreationen entstanden, für die seine Bar 2014 und 2015 (zweimal in Folge) vom Mixology Magazin zur besten Bar Österreichs gekürt und er selbst 2015 vom Falstaff-Magazin zum Bartender des Jahres gewählt wurde. Auch einer seiner Cocktails wurde ausgezeichnet: 2015 gewann Kan Zuo den von Wien-Tourismus ausgeschriebenen Wettbewerb anlässlich des Ringstraßen-Jubiläums für die Erfindung eines Ringstraßen-Cocktails.