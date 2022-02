Veganista startet pünktlich vor Valentinstag

Der beliebte vegane Eissalon "Veganista" möchte pünktlich vor dem Valentinstag eröffnen. Wer also Lust auf einen veganen Eisbecher zu zweit hat, kann sich selbigen an einem der vielen Wiener Standorte oder in Parndorf gönnen.

Natürlich hat sich Veganista wieder einmal eine ganz besondere Köstlichkeit zur Feier des Tages einfallen lassen: Am Sonntag, dem 13. Februar um 12 Uhr eröffnet die neue Veganista-Saison mit sechs geilen Eisknödeln! Die klingenden Sorten:



"Dolce Vita", "Döblinger Kirsche", "Germknödel", "Marillenknödel", "Praliné" sowie ein eigener "Valentinsknödel".

Naschkatzen können sich den Termin also schon dick im Kalender vormerken. Die Fotos machen bereits ziemlichen Gusto ...