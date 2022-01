X.O Grill: Neuer Hotspot in Wien für Burger-Fans

X.O Grill: Gekommen, um zu bleiben

Was als Verlegenheitslösung begonnen hatte, wurde zum Hype unter den Wiener Burger-Fans. So musste ein eigenes Lokal her. Nun hat X.O Grill in der Kettenbrückengasse 15, gleich ums Eck vom Naschmarkt, eine fixe Bleibe bekommen. „Das war unsere absolute Wunsch-Location. Die Kettenbrückengasse ist voll mit wunderbaren kleinen Geschäften und Gewerbetreibenden, gleichzeitig sehr weltoffen und international“, sagt Ben Hofer.

Das kleine Lokal sei betont "easygoing" konzipiert: Man bestellt an der Budel, holt sich ein Getränk aus einem der Kühlschränke und setzt sich. Das Essen wird zu Tisch gebracht. An den Wänden sind Collagen des Wiener Fotografen Nicolas Kern zu sehen, der als Assistent der großen Annie Leibovitz lange in New York gelebt und auch die Backstage-Parties der New York Fashionweek dokumentierte.