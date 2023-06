"Zwischengang": Wein-Bar und Café am Stephansplatz

Seit dem 28. Juni ist Wien um einen Lokaltipp reicher: Vorläufig bis Jahresende verwandelt die Figlmüller Group das ehemalige Café Weinwurm in das neue "Zwischengang" und realisiert im traditionsreichen Steh-Espresso ein modernes Kaffeehauskonzept, das Wiener Tradition mit italienischem Weinbar-Chic verbinden möchte.

Optisch wurden hier klassische Sujets und bekannte Wienbilder neu interpretiert, die Wandgestaltungen weisen Pop Art und Stilelementen der 1980er-Jahre auf. Damit will man an die Geschichte des Kaffeehauses anknüpfen, das bis in die frühen 2000er-Jahre als Designikone galt und sich in den 1950er-Jahren als erstes Espresso der Stadt rühmen konnte.

Für einen Vintage-Look sorgen Einrichtungsgegenstände von österreichischen Herstellern, die sich eines zweiten Lebens erfreuen. Die Wandlampen und Luster stammen aus dem Traditionshaus Kalmar, die restaurierten Stühle von Wiesner-Hager. Für das architektonische Gesamtkonzept arbeiteten die Brüder Hans und Thomas Figlmüller mit BWM Architekten zusammen. An die Geschichte des ersten Espressos anknüpfend, finden sich überwiegend Elemente aus den 1950er- bis 1970er-Jahren im neuen „Zwischengang“.