Akkordeon Festival in Wien: "Dark Side Of The Moon" als Schmankerl

Pink Floyd-Schmankerl

Heuer ist als besonderes Schmankerl eine Interpretation von Pink Floyds "Dark Side Of The Moon" angekündigt. Otto Lechner nimmt sich gemeinsam mit Karl Ritter, Pamelia Stickney und Florian Schernhammer des Pop-Klassikers an. Ein Schwerpunkt gilt Slowenien, das etwa mit dem Goran Bojcevski Trio, Los Hostes und dem Tori Trio feat. Adja Sticker vertreten ist.

Neben weiteren internationalen Akkordeon-Größen (zum Beispiel Three for Silver aus den USA und Danças Ocultas aus Portugal) werden auch heimische Virtuosen wie Attwenger, Belofour, Tschuschenkapelle und Krzysztof Dobrek aufspielen. Dramatische Liebeslieder und dunkle Chansons präsentieren die zwei bosnischen Musikerinnen Merima Ključo und Jelena Milušić.