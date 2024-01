Unter die Rubrik "neu entwickelte Formate" fällt jedenfalls die Schiene "Carte Blanche", im Rahmen derer ausgewählte Künstlerinnen und Künstler künftig freie Hand bekommen. Den Auftakt macht dieses Jahr der Akkordeonist Nikola Zarić am 26. Februar im Innenstadtlokal Frau Mayer - Jam Session inklusive. Der gebürtige Wiener mit Wurzeln in der Republika Srpska (Bosnien und Herzegowina) steht auch am 12. März noch einmal auf der Bühne: Gemeinsam mit einem Streichquartett gibt er serbische Volksmusik in der Wiener Hofburgkapelle zum Besten.

Abgesehen von den Konzerten stehen beim 25. Akkordeon Festival sonntags einmal mehr Stummfilm-Matineen am Programm. Klassiker wie "Das Cabinet des Dr. Caligari" (3. März) oder Charlie Chaplins "The Kid" (17. März) werden im Filmcasino musikalisch live vertont.

>> Das ganze Programm und Tickets gibt es hier.