Das 46. Allegro Vivo Festival begibt sich unter dem Motto "anima mundi" bei etwa 50 Konzerten an 25 Orten des Waldviertels von 2. August bis 15. September auf die Spur der Weltenseele. "Kammermusik als Vorbild für eine gemeinschaftliche Gesellschaftsordnung", wie es der künstlerische Leiter Vahid Khadem-Missagh bei einer Programmpressekonferenz am Dienstag in Wien formulierte.

Das musikalische Programm enthält Bezüge zur Natur und setzt den Nachbarländer-Zyklus mit dem tschechischen und slowakischen Kulturraum fort. Am Eröffnungswochenende in Gmünd und Stift Altenburg erklingen die Auftragskomposition "Concerto Danubiano" der tschechischen Komponistin Silvie Bodorova, Joseph Haydns "Jahreszeiten" und Antonin Dvoraks Streicherserenade.