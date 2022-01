Billie Eilish und Harry Styles bei Coachella-Festival 2022

Musik-Stars am Coachella 2022

Zu den weiteren Acts, die die Veranstalter am Mittwoch bekannt gaben, gehören unter anderem Swedish House Mafia, Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Stromae und Doja Cat. Wegen der Corona-Pandemie war das Festival zuletzt zweimal abgesagt worden. Als Headliner für 2020 waren ursprünglich Rage Against the Machine, Travis Scott und Frank Ocean angekündigt worden.

Das Coachella-Festival findet seit 1999 jährlich statt und zählt zu den größten Festivals weltweit. Neben aktueller Popmusik liegt ein großer Fokus auch auf Kunst, speziell aus dem performativem Bereich.