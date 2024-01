Die beiden Festivalwochenenden in Krems im April (19.-21. sowie 26.-28.4.) stehen unter dem Motto "Community of Aliens", wobei etwa die schottische Kultband The Jesus And Mary Chain zu erwarten ist.

Ein neues, interdisziplinäres Projekt bringt die norwegische Künstlerin Jenny Hval ("I Want To Be A Machine") mit. Pro Tag stehen rund 20 Veranstaltungen an.

Das von Thomas Edlinger geleitete donaufestival, das in gewohnter Weise experimentelle Musik, Performance und bildende Kunst vereint, suche "nach planetarischen Allianzen von Lebensformen, die der imperialen Gewalt und den neuen politischen Unversöhnlichkeiten trotzen", heißt es. Angekündigt werden dabei "Alien-Musik, queere philippinische Götter und der erste 'Empathie-Drink' der Welt". So will man einen "Möglichkeitsraum des Sozialen" aufspannen, der aber gleichzeitig Konflikte und den politischen Dissens nicht ignoriere.