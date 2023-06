Silbermond: "DIF-Veteranen"

Im Vergleich dazu können Silbermond als DIF-Veteranen gelten. Die Band um Sängerin Stefanie war bereits mehrmals am Inselfest zu erleben. "Auf Auf" vom aktuellen, ebenso betitelten Album wurde heute Abend als Opener gewählt, eine Nummer, die mit den Refrainzeilen "Auf in den Sommer, auf in die Nacht" die perfekte Hymne zum Inselfestabschluss lieferte.

Final-Act Michael Patrick Kelly bot erwartungsgemäß kein Retro-Programm. Der "Paddy" von einst hat jetzt kurze Haare und ist längst als Solokünstler erfolgreich, der bereits über eigenes Hitmaterial verfügt. Songs wie "Throwback", "iD" oder "Blurry Eyes" wurden ebenfalls bejubelt. Ausnahmezustand so wie einst gab es heute aber nicht, nicht einmal als der Sänger auf Tuchfühlung mit der ersten Reihe ging.

Der Altersschnitt des Publikums war deutlich höher als einst. Das dürfte auch an der späten Beginnzeit (22.40 Uhr) gelegen haben. Späte Gigs am Sonntagabend vertragen sich schlecht mit Schulpflicht.

"Alter Hase": Michael Patrick Kelly als Headliner

Die Familie war aber trotzdem Thema. Denn in seinen aktuellen Nummern beschäftigt er sich auch mit der eigenen Geschichte, etwa in "Mothers Day" mit dem Tod der Mutter als er selbst noch ein Kind war. Zu manchen Songs gab es von Michael Patrick Kelly auch eine kurze Einleitung.

Es sein schön hier zu sein, versicherte der Künstler - der auch von seinem Konzert berichtete, das er heuer bereits in der Stadthalle absolviert hat. Die denkwürdigen Donauinselfest-Konzerte, in denen zehntausende Teenager knapp am Kollaps waren oder von diesem ereilt wurden, erwähnte er aber ebenfalls. "Jetzt bin ich alter Hase wieder da und ihr liebt mich immer noch", freute er sich. Wer auf alte Hits der Kelly-Family gehofft hatte, wurde aber enttäuscht. Auf diese wurde konsequent verzichtet.