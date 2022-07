Electric Love Festival: Ausgelassene Stimmung trotz Regen

Am Sonntag haben die Organisatoren ein positives Fazit zum diesjährigen Electric Love Festival gezogen. Vier Tage lang wurden die 180.000 Besucher am Salzburgring von über 160 Künstlern auf fünf Stages unterhalten. Erstmals seit Beginn der Pandemie hatte das Festival wieder in vollem Umfang stattgefunden. Zum Line-Up zählten internationale DJs wie Kygo, Steve Aoki oder Paul Kalkbrenner. Via Livestream wurden die Showacts auf der offiziellen Website in alle Welt ausgestrahlt.