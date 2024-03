Die Temperaturen werden endlich etwas wärmer – und der Festivalsommer wirft langsam seine Schatten voraus. Nachdem bereits bekannt war, dass die beiden Rap-Stars RAF Camora und Peter Fox am diesjährigen Frequency Festival zugegen sein werden, wurde nun weiterer Zuwachs für das Line-Up verkündet.

Die Namen können sich sehen lassen: In knapp sechs Monaten werden etwa Apache 207, Rise Against, Gigi D'Agostino und Louis Tomlinson für Stimmung im Green Park in St. Pölten sorgen. Auch Feine Sahne Fischfilet, Querbeat, Neil Frances und Mackenzy Mackay machen im August einen Abstecher nach Niederösterreich.