Glastonbury Festival 2022: Billie Eilish wird jüngste Headlinerin

Das Glastonbury Festival, zu dem normalerweise jedes Jahr Hunderttausende in die englische Grafschaft Somerset anreisen, war wegen der Pandemie zwei Jahre in Folge ausgefallen. Eigentlich hätte heuer das 50. Jubiläum des Festivals gefeiert werden sollen.

Billie Eilish, mit vollem Namen Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, stürmte als 17-Jährige mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" die Charts. In diesem Jahr erschien ihr zweites Album "Happier Than Ever".Pop