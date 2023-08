Sonnenaufgangskonzert am Wasser

Wer gerne die Wanderschuhe schnürt, kann sich auf Lukas Kranzelbinder verlassen: Die Kontrabassist lädt auch heuer zu den "We Hike Jazz"-Wanderungen, die auf Steinalm und Lettlkaser-Hütte führen sollen (so das Wetter mitspielt). Aber auch weitere Almen der Umgebung laden mit Performances von Gruppen wie Mojo Incorporation, Kollegium Kalksburg oder Cobario. Ganz besonderes Flair versprechen das Sonnenaufgangskonzert im Boot am Ritzensee, heuer bestritten von Yvonne Moriel (Saxofon) und Lorenz Widauer (Trompete) sowie das Konzert im angrenzenden Kollingwald, das unter der Leitung von Anna Högberg nicht nur die Bäume zum Vibrieren bringen soll.

Experimentierfreudiges Publikum kommt wie gewohnt bereits ab 17. August bei den Short Cuts im Kunsthaus Nexus auf seine Kosten (Cosmic Brothers versprechen das "Unerwartete", Stimmkünstler Andreas Schaerer bezirzt mit Stellar Stutter den Raum über unseren Köpfen), während Steidl mit den kostenfrei zugänglichen City Tracks eigentlich ein kleines, eigenständiges Popfest in den großen Jazzkosmos Saalfelden einschiebt. Von der Wiener Rockband Dives über die sommerlichen Popsounds von Uche Yara bis zum krachigen Rock der Leftovers, dem Wiener Strizzischmäh von Bibiza oder Yasmos Wortkaskaden ist da alles dabei, was man sich wünschen kann - und noch mehr. Bleibt eigentlich nur, sich in die Berge zu begeben und einzutauchen in die diversen, oft überraschenden, aber immer lohnenden Klangwelten.