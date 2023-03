Nach Oper, Operette und Musical in der Vergangenheit seien die erstmaligen Rock-Sounds kein Genre-Wechsel. Vielmehr gehe es einfach um das jahrzehntelange Bemühen - heuer die 29. Auflage - einfach fantastische Musik zu liefern, betonte Ebner. Die Show um die beiden Stars aus den 1980er- und 1990-er-Jahren ist ähnlich schon einmal in Deutschland gelaufen, für den Schlossgraben von Schloss Lamberg in Steyr wurde sie aber neu gestaltet. Sasha Lien wurde einst von Queen-Lead-Gitarrist Brian May für die Hauptrolle des Musicals "We Will Rock You" entdeckt. Axel Herrig hat den "Falken" schon in "Falco meets Amadeus" dargestellt. Begleitet werden sie live von einer eigens formierten "Falco meets Queen"-Band. Für die Indoor-Version steht das Stadttheater Steyr bereit.