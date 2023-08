Ein junges Kulturpflänzchen steht vor dem ersten Knospen: Mit 1. Oktober startet das neue "Wienerwald Festival" seine Premiere. An insgesamt vier Terminen an vier Orten laden die Initiatorinnen und Initiatoren zu Nachmittagsausflügen in die klassische Musik in und rund um den viel besuchten Erholungsraum am Rande der Bundeshauptstadt. Das Programm soll aufstrebende Künstlerinnen und Künstler bzw. Komponistinnen und Komponisten in den Vordergrund rücken.