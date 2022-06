Stimmung bei Electric Callboy, Jinjer und Mando Diao

Dass die Stimmung an Tag 3 des Festivals keineswegs unter den vorangegangen Strapazen leidet, bewiesen zuvor bereits Electric Callboy: Die deutsche Band, die Metalcore mit Danceelementen und reichlich Humor mischt, wirkte wie eine Abrissbirne auf den Pannonia Fields. Die Meute musste keineswegs motiviert werden, um bis zum Äußersten zu gehen. Es wurde gesprungen, gemoscht, ein junger Fan im Rollstuhl über die Köpfe getragen, während auf der Bühne Trash-Klamauk auf eine äußerst präzise musikalische Darbietung traf.

Für politische Töne hatte am Nachmittag die ukrainische Metalband Jinjer gesorgt. "Wir sind hier, um auf die Probleme in unserer Heimat aufmerksam zu machen, auf all die Zerstörung", sagte Sängerin Tatiana Shmailyuk beim durch und durch harten wie starken Auftritt. Sie bedankte sich für "all die Solidarität, für all die humanitäre Hilfe, für all die Unterstützung" gegen das "fucking Putin Regime". Die Gruppe spielte sich die Wut regelrecht von der Seele. "Wir wollen unser Zuhause zurück!", forderte Shmailyuk, die sang, schrie und grölte. Im Hintergrund prangte ein Friedenszeichen in den Farben der Ukrainefahne.

Ein kräftiges Lebenszeichen in Sachen Indie-Rock setzten Mando Diao. Die Schweden spielten einen beseelten Gig, gesunde Gitarrenpower hatte darin ebenso Platz wie melancholischer Country-Einschlag, altes ("Long Before Rock'n'Roll) wie neues ("Animal") Material. Und bei "Dance With Somebody" gab's in der Menge vor der Red Stage kein Halten mehr.