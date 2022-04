Neue Bands fürs Nova: Placebo mit dabei

Nun wurde aber schon ein Ersatz gefunden. Die Alternative-Rock-Band Placebo soll stattdessen am 10. Juni als Headliner am Nova Rock einspringen. Brian Molko und Stefan Olsdal haben vor kurzem ihr neues Album Never Let Me Go veröffentlicht, das bei KritikerInnen bereits für einiges an Lobeshymnen gesorgt hat.