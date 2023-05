Eigene Stiftung gegründet

"Das größte Problem der Ukrainer ist im Moment die zerstörte Infrastruktur. Vor allem die medizinischen Einrichtungen: Hunderte von Spitälern und Ambulatorien sind total zerstört", wurde Selenska zitiert. Speziell Kinder würden unter dem Krieg leiden. Mit der von ihr im Vorjahr gegründeten Olena Selenska Stiftung will sie so auf Basis von Spenden so vielen Menschen wie möglich helfen - etwa mit dem Wiederaufbau medizinischer Einrichtungen, der Errichtung von Schutzkellern in Schulen oder der Bereitstellung von Notebooks.