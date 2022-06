Rund um diesen zentralen Strang gruppieren sich Tag für Tag unterschiedlichste Reize: Im heuer erstmals bespielten Club U gibt es installative Werke ("To Speak and To Thrive and To Live" von Tonica Hunter) ebenso wie Synthesizer- und Tontechnik-Workshops, einen Diskussionsnachmittag zu Cancel Culture und nicht-binären Pop oder nächtliche Clubbings, während die ebenfalls neu hinzugestoßene Künstlerhaus Factory zum Schauplatz live aufgenommener und auf Vinyl gepresster Sessions wird. Diese werden etwa von Farce oder Katharina Ernst mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern bestritten. Die Vinyl-Unikate wird es auch zu erstehen geben.

Am Karlsplatz soll neben der Seebühne auch ein neues Open-Air-Soundsystem für Stimmung sorgen, das von verschiedenen Kollektiven bespielt wird. Wolfgang Möstl stellt wiederum sein Ambientprojekt Voyage Futur vor, mit dem er an drei Tagen Pop-Up-Konzerte an noch zu bestimmenden Plätzen spielen wird. Und die nahe gelegene TU mutiert nächstens zur Konzert- und Partylocation, wenn im Prechtlsaal und Ella Briggs Saal so unterschiedliche Acts wie Jung an Tagen, Radian, Zinn, Kenji Araki oder Brenk Sinatra für in die Beine fahrende Sounds sorgen.

Große Freude über Rückkehr

"Es waren schwere Zeiten, aber wir sind noch immer zusammen", blickte Festivalleiter Christoph Möderndorfer zurück und sprach dem gesamten Team seinen Dank aus. Auch über die Rückkehr an den Karlsplatz zeigte er sich erfreut. "Das ist für uns ein fantastischer Ort und ein wichtiger Erfahrungsort für junge Menschen, besonders auch in der Pandemie. Es braucht so einen Raum für die junge Generation, der zwang- und hierarchiefrei funktioniert." Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) strich wiederum die Bedeutung des Festivals, das bei freiem Eintritt für alle zugänglich ist, hervor. "Das ist auch ein Bekenntnis der Stadt, um diese Teilhabe zu ermöglichen."

