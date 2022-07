Reggae-Reigen: Anfang August wieder "One Love Festival" in Wiesen

Mit Konzerten, Workshops, internationalem Essen und Camping wird am Festivalgelände in Wiesen (Bezirk Mattersburg) heuer wieder der Reggae gefeiert. Headliner des "One Love Festivals" von 5. bis 6. August ist Julian Marley, Sohn der Reggae-Legende Bob Marley. Ebenfalls auf der Bühne stehen werden unter anderem Third World, Max Romeo, Eek-a-Mouse und Hempress Sativa, hieß es vom Veranstalter.