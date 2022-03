Schrammel.Klang.Festival auch 2022 an zwei Wochenenden

Damit wird der im Vorjahr erstmalig eingeschlagene Weg fortgeführt. Von 8. bis 10. und 15. bis 17. Juli ist in Litschau (Bezirk Gmünd) rund um den Herrensee ein vielfältiges Programm geplant. Während das erste Wochenende Veranstalterangaben zufolge eine Hommage an Willi Resetarits darstellt, setzt man in der Folge auf "Neues und durchaus Wagemutiges".

Resetarits gibt sich am 9. Juli gemeinsam mit der Formation Basbaritenori ein Stelldichein. Zu hören sein werden traditionelle kroatische Melodien und Texte aus dem Burgenland. Am Folgetag tritt Resetarits dann im Verbund mit Stubnblues auf. Weiters eingeladen wurden von Festivalgründer Zeno Stanek Künstlerinnen und Künstler, die ob ihrer Verwurzelung in der Musiktradition des Balkans "eine schöne stilistische Brücke zur Heimat des Burgenlandkroaten Willi Resetarits bauen", wie es in einer Aussendung hieß. Genannt wurden u.a. das Jelena Poprzan Quartett und die slowenisch-österreichische Formation Tori Trio.