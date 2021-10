Im Weißen Salon wartet über den gesamten Festivalzeitraum hinweg die VR-Installation "I am (VR)" der Regisseurin Susanne Kennedy und Markus Selg auf Besucher, um mit einer künstlichen Intelligenz in Verbindung zu treten. "Nach der Pest" nennt sich am Samstag der Vortrag von Philipp Osten (Medizinhistorisches Museum Hamburg) im Roten Salon, in dem er die Wahrnehmung vergangener Pandemien und ihre Bedeutung für die Gegenwart analysiert. Im Anschluss diskutiert er mit u.a. der Virologin Dorothee von Laer und der Politikwissenschafterin Natascha Strobl über "Corona - Ein Kommunikationsproblem?" Abends steht das Gastspiel "Girl from the fog machine factory" von Thom Luz auf dem Programm der Hauptbühne. Beschlossen wird der Samstag mit einem Filmprogramm, bevor am Sonntag schließlich die Klimakrise in zahlreichen Programmpunkten verhandelt wird.