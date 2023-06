Kurzfilm-Award

Der 2018 ins Leben gerufene Kurzfilm-Award "Puls!Film" wird am 26. Juli verliehen. Das Projekt ist eine Kooperation mit dem Filmový festival Černá věž in Budweis. Junge Filmschaffende aus Österreich und Tschechien haben sich dafür mit dem Thema "dreams≠reality" künstlerisch auseinandergesetzt. In der Jury sitzen u.a. die Regisseure Harald Sicheritz und Robert Dornhelm.

Weiters am Programm des Festivals, das von Beginn auf einen Mix aus Theater, Musik und Film gesetzt hat, steht die Film-Musik-Produktion "The King: My Lebn", die aus den Aufführungen von "Elvis im Wunderland" und "Elvis' Himmelfahrt" in den Vorjahren hervorgegangen ist. Und bei der Volkstheater Börse am 23. Juli können Theatervereine aus grenzüberschreitenden Raum Bayern-Oberösterreich ihr Schaffen einem Publikum präsentieren.

Kreativ-Woche für Kids

In der Kinder-Kreativ-Woche von 17. bis 21. Juli erarbeiten 20 bis 30 Acht- bis Zwölfjährige unter Anleitung des Theaterpädagogen Paul Pauser - heuer unter dem Festivalmotto "Träume & Schäume" - gemeinsam ein Theaterstück, das am Ende der Woche aufgeführt wird. Und im Rahmen der theaterzeit//Literaturtage präsentieren regionale und internationale Kunstschaffende eine Literatur-Performance mit Musik und Film.