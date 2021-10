Österreichs größtes Filmfestival begrüßt von 21. bis 31. Oktober wieder Tausende Fans in fünf Wiener Innenstadtkinos. In Summe werden in diesem Jahr rund 240 Filme zu sehen sein.

Die Auswahl ist also auch heuer wieder enorm groß. Wenn man bereits seit Jahren Stammfast bei der Viennale ist, hat man wahrscheinlich ziemlich flott entschieden, welche Filme es heuer werden soll. Aber gerade für EinsteigerInnen kann das umfangreiche Programm auf den ersten Blick doch recht überfordernd sein: Drama oder Thriller, Arthouse oder lieber doch mehr Komödie? Worauf hat man Lust? Was sollte man nicht verpassen? Und auf welches Genre lässt man sich ein?