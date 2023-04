"Ich will wissen, wie meine Krautfleckerl klingen!"

Welche persönlichen Highlights finden sich im Festivalprogramm 2023?

Das ganze Programm ist ein ziemliches Highlight für mich. Wir erfüllen unseren Bildungsauftrag jedenfalls bei zwei Veranstaltungen über die Wiener Weltausstellung vor 150 Jahren im Theater Akzent und im Wiener Prater.

Zwei persönliche Favoriten habe ich allerdings schon... Ich flirte und esse nämlich gerne! Darum freue ich mich besonders auf das Blind Date mit den Strottern in absoluter Dunkelheit am 23. April bei Dialog im Dunkeln. Und bin schon sehr gespannt auf die Veranstaltung "Vom Biberln & Papperln" am 3. Mai mit Georg Breinschmid und Thomas Gansch, wenn Sie die Lieblingsrezepte der Besucher:innen live vertonen. Ich will nämlich wissen, wie meine Krautfleckerl klingen!